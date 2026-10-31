Samp travolgente: Torino Women sconfitto per 8-0

Si chiude in goleada il recupero della 2.a giornata del campionato di Serie C Femminile tra Sampdoria e Torino Women. Ripartite dal 2-0 (3′ Parodi, 8′ Codecà) dei primi 16 minuti della sfida rinviata per impraticabilità di campo lo scorso 18 ottobre, le blucerchiate di Salterio sigillano ulteriormente la pratica nella mezzora restante del primo tempo: in rete vanno Codecà (35′ e 36′), Tortarolo su assist di Bettalli (38′) e Parodi (40′). Nella ripresa il bis di Parodi (72′ e 84′) decreta l’8-0 finale al “Boero” di Genova Molassana e il primo posto a punteggio pieno nel Girone A.