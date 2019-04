Dugout, TOP 5 Goals: i gol blucerchiati più belli contro la Lazio venerdì 26 aprile 2019 14:25

Sampdoria-Lazio non è una partita che tradizionalmente ci porta troppo bene. Ma i gol spettacolari nelle sfide contro i biancocelesti non sono mancati: in archivio ci sono reti davvero pazzesche. Vedere per credere la TOP 5 Goals realizzata da Dugout. Attenzione: contiene slalom folle di Antonio Cassano sotto la Sud.