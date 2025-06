Fornaroli, dall’Australia con amore: «La Samp mi è rimasta dentro»

Dall’arrivo in Italia all’impatto con il calcio europeo, passando per le emozioni di Marassi e il legame con la città di Genova. Bruno Fornaroli non ha perso il suo accento sudamericano né quel modo diretto, semplice e sincero di raccontarsi. Oggi è una leggenda in Australia, ma alla Sampdoria è cresciuto, ha sognato, ha imparato. E quei colori, nonostante il tempo e la distanza, continuano a brillargli dentro.

Affetto. Tornato dalle parti di Bogliasco per una breve vacanza familiare in Liguria, l’attaccante uruguayano del Melbourne Victory rivive il suo passato in blucerchiato con affetto e un pizzico di nostalgia. «Questa maglia la sento ancora addosso – rivela el Tuna -. Che rammarico il gol annullato nel derby del 2008… Alla gente blucerchiata dico grazie per l’affetto e che questa piazza tornerà presto in Serie A».