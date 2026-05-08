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Sconfitta indolore per la Samp, la Reggiana vince di misura

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Sconfitta indolore per la Samp, la Reggiana vince di misura

Per il report della sfida tra granata e blucerchiati, 38.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Reggiana     1
Sampdoria  0
Reti: s.t. 30′ Novakovich.
Reggiana (4-3-2-1): Micai; Libutti, Vicari (10′ p.t. Vicari), Lusuardi, Bozzolan; Portanova, Reinhart (37′ s.t. Vallarelli), Charlys; Lambourde (37′ s.t. Bertagnoli), Rover (1′ s.t. Novakovich); Gondo (11′ s.t. Girma).
A disposizione: Seculin, Bozhanaj, Quaranta, Sampirisi, Cardinali, Belardineli, Fumagalli.
Allenatore: Bisoli.
Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Depaoli (23′ s.t. Giordano), Palma, Hadžikadunić (41′ s.t. Ferrari), Viti; Henderson (41′ s.t. Casalino), Esposito, Barák (23′ s.t. Soleri); Begić, Coda, Cicconi (32′ s.t. Pafundi).
A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Coucke, Riccio, Ricci, Amarandei, Diop.
Allenatore: Lombardo.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo.
Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto.
VAR: Pezzuto di Lecce.
AVAR: Paganessi di Bergamo.
Note: ammoniti al 32′ p.t. Depaoli e al 43′ p.t. Gondo, al 30′ s.t. Reinhart per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 6.582 (rateo 68.233,91 euro), paganti 4.932 (incasso 16.579 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.

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