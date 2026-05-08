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Coda: «Avrei voluto riportarvi in A, resterete nel mio cuore»

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Coda: «Avrei voluto riportarvi in A, resterete nel mio cuore»

Le parole del  al termine di Reggiana-Sampdoria, 38.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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