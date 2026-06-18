Pre-season 2026: altre due amichevoli per i blucerchiati
Pre-season 2026: altre due amichevoli per i blucerchiati
Non solo la sfida di fine ritiro con il Cagliari. La pre-season 2026 della Sampdoria si arricchisce ufficialmente di altre due amichevoli.
Taverne. Sabato 18 luglio a Temù (ore 17.00) i blucerchiati faranno il proprio debutto stagionale con l’A.C. Taverne, formazione che partecipa al campionato 1.a Lega Classic, la quarta serie svizzera.
Parma. Test decisamente più impegnativo sarà quello in programma domenica 9 agosto allo stadio “Tardini” con il Parma (ore 20.00) e che, dopo la sfida con i sardi di giovedì 23 luglio a Temù, metterà i blucerchiati di fronte alla seconda formazione di massima serie prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.
– Sampdoria-Taverne (sabato 18 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)
– Sampdoria–Cagliari (giovedì 23 luglio, ore 17.00, centro sportivo di Temù, Brescia)
– Parma-Sampdoria (domenica 9 agosto, ore 20.00, “Tardini” di Parma)