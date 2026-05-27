Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Sono nove i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.
Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Amichevole: Bosnia ed Erzegovina-Macedonia del Nord (venerdì 29 maggio, ore 20.30, stadio “Asim Ferhatović Hase” di Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina)
Amichevole: Panama-Bosnia ed Erzegovina (sabato 6 giugno, ore 21.00, stadio “Energizer Park” di St. Louis, Missouri, USA)
Italia – Luigi Cherubini
Amichevole: Lussemburgo-Italia (mercoledì 3 giugno, ore 20.45, “Stade de Luxembourg” di Lussemburgo)
Amichevole: Grecia-Italia (domenica 7 giugno, ore 22.00, “Pankritio Stadium” di Heraklion, Grecia)
Slovenia – Tjas Begić
Amichevole: Slovenai-Cipro (giovedì 4 giugno, ore 18.00, “Stadion Stozice” di Lubiana, Slovenia)
Amichevole: Croazia-Slovenia (domenica 7 giugno, ore 20.45, “Stadion Varteks”” di Varazdin, Croazia)
Italia Under 21- Simone Pafundi
Amichevole: Italia-Albania (lunedì 8 giugno, ore 18.15, stadio “Tognon” di Fontanafredda, Pordenone)
Azerbaijan Under 21 – Lorenzo Mezzotero
Training camp
Australia Under 20 – Delano Cecchi
ASEAN Championship, Gruppo C: Filippine-Australia (mercoledì 3 giugno, ore 15.00, “Madya 1 Stadium” di Jakarta, Indonesia)
ASEAN Championship, gruppo: Australia-Cambogia (martedì 9 giugno, ore 15.00, “Madya 1 Stadium” di Jakarta, Indonesia)
Bulgaria Under 19 – Andrey Krastev
Amichevole: Bulgaria-Albania (giovedì 4 giugno, ore 18.00, “National Football Base” di Sofia, Bulgaria)
Amichevole: Bulgaria-Albania (domenica 7 giugno, ore 10.30, “National Football Base” di Sofia, Bulgaria)
Romania Under 18 – Fabio Badarau e Stefan Amarandei
Amichevole: Repubblica Ceca-Romania (mercoledì 3 giugno, ore 15.00, “Stadion Na Slajsi” di Lanžhot, Repubblica Ceca)
Amichevole: Repubblica Ceca-Romania (sabato 6 giugno, ore 11.00, “Stadion Na Slajsi” di Lanžhot, Repubblica Ceca)
Albania Under 17 – Majkol Luka
UEFA Tournament Round 2: Albania-Lettonia (mercoledì 3 giugno, ore 17.00, Albania)
UEFA Tournament Round 2: Albania-Ucraina (martedì 9 giugno, ore 17.00, Albania)
Romania Under 16 – Stefan Nastac
Amichevole: Romania-Turchia (mercoledì 3 giugno, ore 17.00, Romania)
Amichevole: Romania-Georgia (sabato 6 giugno, ore 17.00, Romania)