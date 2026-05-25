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Conti: intervento perfettamente riuscito al ginocchio destro

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Conti: intervento perfettamente riuscito al ginocchio destro

L’U.C. Sampdoria informa che in data odierna il calciatore Francesco Conti è stato sottoposto presso l’Istituto Clinico “Città Studi” di Milano ad un intervento di meniscectomia laterale del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della società, è perfettamente riuscita.

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