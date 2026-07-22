Corradi e il calendario di Serie BKT: «Inizio duro ma stimolante»

«Inizio duro ma al tempo stesso stimolante». Bernardo Corradi commenta così il percorso che la sua Sampdoria andrà ad affrontare nel prossimo campionato di Serie BKT. «Siamo consapevoli di quello che ci aspetta e stiamo lavorando per arrivare pronti all’inizio della stagione – prosegue l’allenatore blucerchiato -. Cominceremo con tre trasferte nelle prime quattro giornate ma successivamente ne giocheremo due di fila in casa. Sono sicuro che i nostri tifosi sapranno darci la spinta giusta».