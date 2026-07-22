Serie BKT 2026/27: il calendario della Sampdoria di Corradi
Serie BKT 2026/27: il calendario della Sampdoria di Corradi
La Lega Serie B ha presentato il calendario completo del campionato di Serie BKT 2026/27. Di seguito il percorso della Sampdoria di Bernardo Corradi.
1.a Cesena vs Sampdoria (22 agosto 2026)
2.a Sampdoria vs Juve Stabia (29 agosto 2026)
3.a Palermo vs Sampdoria (5 settembre 2026)
4.a Mantova vs Sampdoria (12 settembre 2026)
5.a Sampdoria vs Catanzaro (19 settembre 2026)
6.a Avellino vs Sampdoria (10 ottobre 2026)
7.a Sampdoria vs Arezzo (17 ottobre 2026)
8.a Südtirol vs Sampdoria (24 ottobre 2026)
9.a Ascoli vs Sampdoria (27 ottobre 2026)
10.a Sampdoria vs Virtus Entella (31 ottobre 2026)
11.a Carrarese vs Sampdoria (7 novembre 2026)
12.a Sampdoria vs Benevento (21 novembre 2026)
13.a Padova vs Sampdoria (24 novembre 2026)
14.a Sampdoria vs Cremonese (28 novembre 2026)
15.a Pisa vs Sampdoria (5 dicembre 2026)
16.a Sampdoria vs Modena (8 dicembre 2026)
17.a Sampdoria vs L.R. Vicenza (12 dicembre 2026)
18.a Empoli vs Sampdoria (19 dicembre 2026)
19.a Sampdoria vs Hellas Verona (27 dicembre 2026)
20.a Juve Stabia vs Sampdoria (9 gennaio 2027)
21.a Sampdoria vs Mantova (16 gennaio 2027)
22.a Virtus Entella vs Sampdoria (23 gennaio 2027)
23.a Benevento vs Sampdoria (30 gennaio 2027)
24.a Sampdoria vs Ascoli (6 febbraio 2027)
25.a Arezzo vs Sampdoria (13 febbraio 2027)
26.a Sampdoria vs Avellino (20 febbraio 2027)
27.a Sampdoria vs Padova (27 febbraio 2027)
28.a Cremonese vs Sampdoria (2 marzo 2027)
29.a Sampdoria vs Cesena (6 marzo 2027)
30.a Hellas Verona vs Sampdoria (13 marzo 2027)
31.a Sampdoria vs Empoli (20 marzo 2027)
32.a Modena vs Sampdoria (3 aprile 2027)
33.a Sampdoria vs Palermo (10 aprile 2027)
34.a Sampdoria vs Carrarese (17 aprile 2027)
35.a Catanzaro vs Sampdoria (24 aprile 2027)
36.a Sampdoria vs Südtirol (1° maggio 2027)
37.a L.R. Vicenza vs Sampdoria (8 maggio 2027)
38.a Sampdoria vs Pisa (14 maggio 2027)