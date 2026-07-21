Doppio tra forza, tecnica e tattica a Temù, mercoledi si replica

La Sampdoria prosegue la preparazione in Alta Valle Camonica. Doppia seduta per i blucerchiati agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff al centro sportivo di Temù: al mattino sessione di forza in palestra, possessi e torneo di partitelle ad alta intensità su spazi ridotti; nel pomeriggio attivazione atletica ed esercitazioni tattiche. Programma specifico per Stefan Gartenmann. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione Lorenzo Insigne che nel pomeriggio si è allenato parzialmente con i compagni. Scarico di gestione per Oliver Abildgaard e Gennaro Tutino, terapie per Tjas Begić. Riposo per Nikola Sekulov. Domani, mercoledì, è in agenda l’ultima doppia seduta in quota.