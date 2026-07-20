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Infortunio Sekulov: l’esito degli esami strumentali

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Infortunio Sekulov: l’esito degli esami strumentali

L’U.C. Sampdoria comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Nikola Sekulov, infortunatosi durante l’amichevole con il Taverne, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo un consulto specialistico, l’attaccante sarà sottoposto a intervento chirurgico; i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane.

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