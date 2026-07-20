Doppio a Temù tra corse nei boschi, tattica e partitella

Corse nei boschi e sessione tattica per reparti al mattino, attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi e partitella ad alta intensità su spazi ridotti nel corso della seduta pomeridiana. Dopo la mezza giornata di relax concessa da Bernardo Corradi, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Temù sostenendo una doppia razione di lavoro. Programma specifico per Stefan Gartenmann. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione Lorenzo Insigne. Scarico di gestione per Gennaro Tutino, terapie per Tjas Begić. Riposo per Nikola Sekulov. Domani, martedì, è in agenda una nuova doppia seduta.