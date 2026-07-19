Pomeriggio di relax: blucerchiati in gita al ghiacciaio Presena
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Pomeriggio di relax: blucerchiati in gita al ghiacciaio Presena
La Sampdoria fa gruppo ad alta quota. Il primo rompete le righe accordato da Bernanrdo Corradi e staff ha convinto i blucerchiati ad affrontare insieme un’esperienza unica all’interno di un contesto naturalistico meraviglioso.
Gita. Accompagnato dal personale del consorzio Pontedilegno-Tonale, il Doria ha raggiunto – in cabinovia – il ghiacciaio Presena a 2.700 metri di altezza, salendo poi fino a quota 3.000. Davanti ai nostri ragazzi un panorama mozzafiato. Una bella gita da mettere già nelle galleria dei ricordi: da domani, lunedì, si tornerà infatti ad allenarsi due volte al giorno al centro sportivo di Temù.