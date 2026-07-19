U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Pomeriggio di relax: blucerchiati in gita al ghiacciaio Presena

News

Pomeriggio di relax: blucerchiati in gita al ghiacciaio Presena

La Sampdoria fa gruppo ad alta quota. Il primo rompete le righe accordato da Bernanrdo Corradi e staff ha convinto i blucerchiati ad affrontare insieme un’esperienza unica all’interno di un contesto naturalistico meraviglioso.

Gita. Accompagnato dal personale del consorzio Pontedilegno-Tonale, il Doria ha raggiunto – in cabinovia – il ghiacciaio Presena a 2.700 metri di altezza, salendo poi fino a quota 3.000. Davanti ai nostri ragazzi un panorama mozzafiato. Una bella gita da mettere già nelle galleria dei ricordi: da domani, lunedì, si tornerà infatti ad allenarsi due volte al giorno al centro sportivo di Temù.

altre news

Scarico mattutino a Temù per la Samp, pomeriggio di riposo

Scarico mattutino a Temù per la Samp, pomeriggio di riposo

19 Luglio 2026 Team
Buona la prima per la Samp, Taverne superato 2-0

Buona la prima per la Samp, Taverne superato 2-0

18 Luglio 2026 Team
Prima per Lauritsen e Ravanelli, alle 17.00 Samp-Taverne

Prima per Lauritsen e Ravanelli, alle 17.00 Samp-Taverne

18 Luglio 2026 Team