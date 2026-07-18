U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Prima per Lauritsen e Ravanelli, alle 17.00 Samp-Taverne

News

Prima per Lauritsen e Ravanelli, alle 17.00 Samp-Taverne

Mattinata di attivazione in palestra e circuito tecnico al centro sportivo di Temù in attesa della prima amichevole pre-campionato in Alta Valle Camonica. Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra, Bernardo Corradi e staff hanno impostato la seduta su una serie di esercizi con la palla e prove tattiche.

Corse. Prime corse sul campo per Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione di Lorenzo Insigne.  Terapie per Tjas Begić, ancora a riposo l’influenzato Tommaso Casalino.

Test. Questo pomeriggio, alle ore 17.00, è fissato il primo test con il Taverne, formazione svizzera che parteciperà al campionato di quarta divisione (diretta tv e web su Telenord).

altre news

Scarico mattutino a Temù per la Samp, pomeriggio di riposo

Scarico mattutino a Temù per la Samp, pomeriggio di riposo

19 Luglio 2026 Team
Buona la prima per la Samp, Taverne superato 2-0

Buona la prima per la Samp, Taverne superato 2-0

18 Luglio 2026 Team
Ravanelli: «Conosco la B, la mia esperienza per la Samp»

Ravanelli: «Conosco la B, la mia esperienza per la Samp»

18 Luglio 2026 Team