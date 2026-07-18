Prima per Lauritsen e Ravanelli, alle 17.00 Samp-Taverne

Mattinata di attivazione in palestra e circuito tecnico al centro sportivo di Temù in attesa della prima amichevole pre-campionato in Alta Valle Camonica. Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra, Bernardo Corradi e staff hanno impostato la seduta su una serie di esercizi con la palla e prove tattiche.

Corse. Prime corse sul campo per Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione di Lorenzo Insigne. Terapie per Tjas Begić, ancora a riposo l’influenzato Tommaso Casalino.

Test. Questo pomeriggio, alle ore 17.00, è fissato il primo test con il Taverne, formazione svizzera che parteciperà al campionato di quarta divisione (diretta tv e web su Telenord).