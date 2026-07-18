Buona la prima per la Samp, Taverne superato 2-0

Il tabellino della prima amichevole pre-campionato dei blucerchiati di Bernardo Corradi.

Sampdoria 2

Taverne 0

Reti: p.t. 35′ e 40′ rig. Tutino.

Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (1′ s.t. Krastev); Di Pardo (1′ s.t. Depaoli), Diop (12′ s.t. Malanca), Riccio (12′ s.t. Ferrari), Cicconi (12′ s.t. Rodella); Henderson (12′ s.t. Girelli), Esposito (12′ s.t. Ferri), Abildgaard (12′ s.t. Bellemo); Sinani (12′ s.t. Sekulov, 28′ s.t. Mezzotero), Tutino (12′ s.t. La Gumina), Forte (1′ s.t. Paratici).

A disposizione: Tantalocchi, Lelli, Amarandei.

Allenatore: Corradi.

Taverne (3-5-1-1): Cecchinato; Borghi, F. Ivanaj, Grassi; Bollati, Sabbatini, Novoselskiy, Bizzarri, Bandeira Diniz; Solzi; Rosa.

A disposizione ed entrati nel corso della ripresa: Peev, Pecherskyy, Stival, Rossetto, Nicotera, I. Ivanaj, Festa, Bianchi, Adejumo.

Allenatore: Carbone.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Assistenti: Monardo di Bergamo e Zanibelli di Brescia.

Note: recupero ‘ p.t. e ‘ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.