Scarico mattutino a Temù per la Samp, pomeriggio di riposo

Allenamento mattutino per la Sampdoria al centro sportivo di Temù. Archiviata la prima amichevole stagionale, i blucerchiati si sono divisi tra palestra e campo per una seduta di scarico che ha preceduto il pomeriggio di riposo concesso da Bernardo Corradi e dal suo staff. Prosegue il percorso di riatletizzazione di Lorenzo Insigne. Terapie per Tjas Begić e Nikola Sekulov che nelle prossime ore sarà sottoposto ad esami strumentali al ginocchio sinistro infortunato durante il test con il Taverne. Domani, lunedì, si tornerà in campo per una doppia seduta.