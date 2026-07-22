Ultimo doppio a Temù, giovedì amichevole con il Cagliari

Ultimo doppio per la Sampdoria in Alta Valle Camonica. Mattinata dedicata ad attivazione in palestra e sul campo di Temù, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su spazi ridotti. Nel pomeriggio, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi per un allenamento a base di ridotto il menù della sessione che ha chiuso la giornata. Programma specifico per Stefan Gartenmann. Parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione. Terapie per Tjas Begić, riposo in attesa di sottoporsi ad intervento chirurgico per Nikola Sekulov. Domani, giovedì, è in programma al mattino una seduta che precederà l’amichevole con il Cagliari in programma al centro sportivo di Temù alle ore 17.00.