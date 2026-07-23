Mattutino tra campo e palestra, alle 17.00 c’è Samp-Cagliari

Secondo test in programma per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che in mattinata si è allenata tra il campo e la palestra del centro sportivo di Temù, sede del ritiro di Ponte di Legno. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, i blucerchiati affronteranno il Cagliari. La gara sarà trasmessa live in streaming su DAZN.