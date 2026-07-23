Samp ordinata, il Cagliari non passa: reti bianche a Temù
Samp ordinata, il Cagliari non passa: reti bianche a Temù
Il tabellino della seconda amichevole pre-campionato dei blucerchiati di Bernardo Corradi.
Sampdoria 0
Cagliari 0
Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (1′ s.t. Krastev); Di Pardo (16′ s.t. Girelli), Ravanelli (1′ s.t. Ferrari), Riccio (16′ s.t. Diop), Cicconi (16′ s.t. Malanca); Henderson (16′ s.t. Bellemo), Esposito (16′ s.t. Ferri), Abildgaard (1′ s.t. Depaoli); Sinani (16′ s.t. Amarandei), Tutino (16′ s.t. Mezzotero), Paratici (16′ s.t. La Gumina).
A disposizione: Tantalocchi, Lelli, Forte, Rodella.
Allenatore: Corradi.
Cagliari (3-5-2): Caprile (16′ s.t. Sherri); Zé Pedro, Deiola (16′ s.t. Wieteska), Juan Rodriguez (24′ s.t. Veroli); Romano (24′ s.t. Trepy), Adopo (24′ s.t. Raterink), Winks (16′ s.t. Prati), Fazzini (16′ Cavuoti), Obert (1′ s.t. Zappa); Mutandwa (16′ s.t. Mendy), Esposito (24′ s.t. Di Paolo).
A disposizione: Radunovic, Albarracin, Sulev, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Grandu.
Allenatore: Pisacane.
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno.
Note: recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.