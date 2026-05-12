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Ultimo giorno di test a Bogliasco: rompete le righe per la Samp

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Ultimo giorno di test a Bogliasco: rompete le righe per la Samp

Seconda ed ultima giornata di test di forza nella palestra del “Mugnaini” di Bogliasco. E si conclude ufficialmente così la stagione 2025/26 della Sampdoria. Dopo il rompete le righe, tempo di baci, abbracci e arrivederci. Per chi resterà in blucerchiato, appuntamento a luglio.

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