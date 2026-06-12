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Branco: «Samp icona del calcio, qui per vincere insieme»

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Branco: «Samp icona del calcio, qui per vincere insieme»

Prime parole per il neo direttore sportivo Américo Branco che al media ufficiale ha spiegato la sua visione del calcio e quali caratteristiche dovrà avere la Sampdoria che affronterà il campionato di Serie BKT 2026/27.

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