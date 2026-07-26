La Sampdoria è al “Mugnaini”, lunedì doppia seduta

La Sampdoria si è rimessa in moto. Rientrati dalla Alta Valle Camonica nella giornata di venerdì e dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Bernardo Corradi, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e successivamente sul campo, la squadra ha svolto una seduta incentrata su circuito tecnico e possessi. Programma specifico per Stefan Gartenmann. Parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione. Terapie e percorso di recupero in palestra per Tjas Begić, riposo in attesa di sottoporsi ad intervento chirurgico infine per Nikola Sekulov. Domani, lunedì, è in agenda una doppia seduta.