Galà delle Stelle: Lombardo è il blucerchiato dell’anno

Riconoscimento importante per Attilio Lombardo. Al 27° Galà delle Stelle nello Sport, andato in scena presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova, l’allenatore della Sampdoria è stato premiato quale blucerchiato dell’anno 2026. Un risultato raggiunto grazie ai voti dei tifosi (1.734 le preferenze totali) che lo hanno celebrato insieme con le eccellenze sportive liguri a livello nazionale e internazionale.