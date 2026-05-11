FIFA World Cup 2026: Hadžikadunić convocato dalla Bosnia ed Erzegovina

Dennis Hadžikadunić rappresenterà la Sampdoria alla prossima Coppa del Mondo FIFA, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti d’America dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Il difensore blucerchiato è stato ufficialmente convocato dal commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez, e debutterà venerdì 12 giugno nella sfida con il Canada in programma al “BMO Field” di Toronto (ore 15.00), per proseguire il percorso nel Gruppo B con la Svizzera e con il Qatar rispettivamente giovedì 18 giugno (ore 12.00, “SoFi Stadium” di Inglewwod, USA) e mercoledì 24 giugno (ore 12.00, “Lumen Field” di Seattle, USA).