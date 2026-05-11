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Qui Bogliasco: test cardiopolmonari alla ripresa, martedì si replica

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Qui Bogliasco: test cardiopolmonari alla ripresa, martedì si replica

Archiviata l’ultima giornata di campionato, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per una sessione in palestra dedicata al monitoraggio di ogni singolo calciatore con i test cardiopolmonari di fine stagione. Domani, martedì, nuovo appuntamento pomeridiano. Nella giornata di mercoledì, presso la Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna, Francesco Conti verrà invece operato dal professor Giuseppe Porcellini alla spalla destra infortunata in allenamento la scorsa settimana.

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