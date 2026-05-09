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Giudice Sportivo: nessuna squalifica per la Sampdoria

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Giudice Sportivo: nessuna squalifica per la Sampdoria

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bereszynski (Palermo), Lovato (Empoli), Mangraviti (Cesena), Olzer (Pescara), Reinhart (Reggiana), Vignali (Spezia).

Diffidati Sampdoria: Begić, Depaoli, Hadžikadunić e Pafundi.

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