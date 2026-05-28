Ritiro 2026: la Sampdoria a Ponte di Legno dal 12 al 23 luglio

L’Alta Valle Camonica si tinge ancora una volta di blucerchiato. Sarà infatti il comprensorio Pontedilegno-Tonale ad ospitare il ritiro estivo dell’U.C. Sampdoria 2026/27 da domenica 12 a giovedì 23 luglio.

Tifosi. Per la nona occasione nelle ultime dodici annate sportive le strutture di Ponte di Legno e dintorni sono pronte ad accogliere i tifosi doriani, proponendo esclusive vacanze tra sport, turismo e relax. Per tutti i sostenitori liguri sono infatti previsti: sconto del 10% su soggiorni di almeno 3 notti, Adamello Card gratuita e Welcome Kit (per info clicca qui).

Village. Tifosi che potranno ritrovarsi al Samp Village, che sarà allestito nei pressi del centro sportivo di Temù. Attività, esperienze e merchandising ufficiale vi aspetteranno a due passi dal campo d’allenamento dei ragazzi per tutta la durata del ritiro.

Camp. E le sorprese non mancheranno. Domenica 19 luglio è infatti in agenda una serata di festa, un momento d’incontro istituzionale tra la squadra e la gente in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno. Mentre i più giovani potranno partecipare al Samp Camp ad alta quota in programma dal 12 al 18 luglio (clicca qui per tutte le info).

Test. In attesa di definire il calendario completo delle amichevoli e delle attività, è già stato fissato il test che concluderà il ritiro: il 23 luglio i blucerchiati affronteranno il Cagliari a Temù (calcio d’inizio alle 17.00).