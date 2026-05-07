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Sono ventitré i convocati di Lombardo per Reggiana-Sampdoria

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Sono ventitré i convocati di Lombardo per Reggiana-Sampdoria

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta in casa della Reggiana, in programma domani, venerdì, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia (ore 20.30) e valida quale 38.a giornata della Serie BKT 2025/26. Prima chiamata per Stefan Amarandei (maglia numero 35). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Diop, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Amarandei, Barák, Begić, Casalino, Esposito, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Coda, Pafundi, Soleri.

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