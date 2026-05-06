Tattica e partitella al “Mugnaini”, giovedì rifinitura e partenza

Ultima antivigilia di campionato per la Sampdoria che si prepara ad affrontare la trasferta di Reggio Emilia con la Reggiana, in programma venerdì al “Mapei Stadium” (ore 20.30). Dopo una sessione di video-analisi, sul campo superiore del “Mugnaini”, Attilio Lombardo e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione atletica, esercitazione tattica, sviluppo delle palle inattive e partitella ad alta intensità. Lavori differenziati per Oliver Abildgaard, Matteo Brunori, Alessandro Di Pardo e Nicholas Pierini. Ancora a riposo l’influenzato Matteo Palma. Percorso di recupero per Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è in agenda la conferenza stampa dell’allenatore, seguita dalla rifinitura e dalla partenza in pullman verso la sede del ritiro pre-partita in Emilia.