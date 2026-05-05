Qui Bogliasco: videoanalisi, forza e partitella per la Samp

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia con la Reggiana, ultimo atto della regular season in programma venerdì al “Mapei Stadium” (ore 20.30). Dopo una sessione di videoanalisi e lavori di forza in palestra, i blucerchiati hanno disputato una partitella ad alta intensità sul campo superiore del “Mugnaini” agli ordini di Attilio Lombardo e del suo staff. Oliver Abildgaard ha interrotto anzitempo la seduta per un fastidio all’aduttore destro. Lavori personalizzati invece per Matteo Brunori, Alessandro Di Pardo e Nicholas Pierini. Riposo per l’influenzato Matteo Palma. Percorso di recupero infine per Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, si replica: nuovo allenamento mattutino in programma.