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Due giorni e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa

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Due giorni e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa

Archiviata la sfida con il Südtirol, la Sampdoria godrà di due giorni e mezzo di riposo e si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di lunedì per iniziare a preparare la trasferta in casa della Reggiana, in programma venerdì al “Mapei Stadium” (ore 20.30).

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