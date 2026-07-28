Forza e trasformazione al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

La Sampdoria si allena al “Mugnaini” di Bogliasco. Forza in palestra, quindi trasformazione sul campo sotto forma di attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. Questo il menù dell’allenamento diretto da Bernardo Corradi e dal suo staff. Programma specifico per Stefan Gartenmann. Parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione. Terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Tjas Begić, riposo in attesa di sottoporsi ad intervento chirurgico infine per Nikola Sekulov. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.