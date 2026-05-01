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Abildgaard esulta: «Gol speciale, salvezza primo passo per il futuro»

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Abildgaard esulta: «Gol speciale, salvezza primo passo per il futuro»

Le parole del centrocampista Oliver Abildgaard al termine di Sampdoria-Südtirol, 37.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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