U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: una giornata a Conti, Reggiana senza Bonetti

News

Giudice Sportivo: una giornata a Conti, Reggiana senza Bonetti

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Adorante (Venezia), Ambrosino e Santoro (Modena), Bandinelli (Spezia), Bonetti (Reggiana), Braunoder e Verreth (Bari), Calabrese (Carrarese), Conti (Sampdoria), Fontanarosa (Avellino), Guiu (Virtus Entella), Gyasi (Palermo), Villa (Padova).

Diffidati Sampdoria: Begić, Hadžikadunić e Pafundi.

altre news

Due giorni e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa

Due giorni e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa

1 Maggio 2026 Team
Abildgaard esulta: «Gol speciale, salvezza primo passo per il futuro»

Abildgaard esulta: «Gol speciale, salvezza primo passo per il futuro»

1 Maggio 2026 Team
Lombardo: «Missione compiuta, dico grazie ai miei ragazzi»

Lombardo: «Missione compiuta, dico grazie ai miei ragazzi»

1 Maggio 2026 Team