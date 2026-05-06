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Arbitri: Reggiana-Samp affidata a Guida di Torre Annunziata

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Arbitri: Reggiana-Samp affidata a Guida di Torre Annunziata

La designazione arbitrale per Reggiana-Sampdoria, gara in programma venerdì 8 maggio (ore 20.30) al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e valida quale 38.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo.
Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto.
VAR: Pezzuto di Lecce.
AVAR: Paganessi di Bergamo.

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