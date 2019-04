Facciamo squadra per Genova: presentata la partita benefica del 27 maggio martedì 23 aprile 2019 14:19

Tutti uniti sotto un’unica bandiera della solidarietà. È stata presentata questa mattina, nella Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione Liguria, Facciamo squadra per Genova, la partita benefica che la sera di lunedì 27 maggio prossimo, allo stadio “Ferraris”, vedrà Sampdoria e Genoa scendere in campo inseme per raccogliere fondi da destinare alle aziende che hanno subìto danni dal crollo di ponte Morandi.

Coesione. La tragedia è stata uno dei momenti più drammatici per la città e i suoi abitanti. E questa iniziativa si presta come l’occasione per ripartire insieme: non solo un match dallo scopo benefico ma un momento di coesione per Genova e i genovesi.

Conferenza. Un intento rimarcato anche dal presidente Massimo Ferrero e Angelo Palombo, rappresentanti blucerchiati intervenuti alla conferenza stampa accanto ai rossoblù Alessandro Zarbano e Domenico Criscito, al presidente della Regione Giovanni Toti, all’assessore regionale Ilaria Cavo, al sindaco Marco Bucci, all’assessore comunale Pietro Piciocchi e al direttore di SportMediaset Alberto Brandi.

Squadre. Come spiegato nel corso della presentazione, il team Genova sarà composto da una formazione mista degli attuali giocatori di Samp e Genoa scelti congiuntamente dai club; il team La Superba vedrà invece all’opera una selezione di ex e campioni ancora in attività che hanno vestito le maglie rossoblucerchiate.

Gol. L’evento sarà caratterizzato da un articolato programma di intrattenimento sia nel pre-partita che durante l’intervallo, con il coinvolgimento di artisti di livello nazionale e internazionale. La manifestazione – i biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni sul circuito Ticketone – sarà trasmessa in diretta da Mediaset su Italia 1. Facciamo Squadra per Genova vuole essere l’inizio di un percorso di rinascita. Una partita in cui non conterà la vittoria e il gol più importante lo potremmo segnare tutti insieme: vi aspettiamo a Marassi