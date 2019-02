Feliz cumpleaños Romero: il meglio del portiere argentino in blucerchiato venerdì 22 febbraio 2019 16:34

Feliz cumpleaños, Sergio Romero. Il portiere argentino, dal 2015 in forza al Manchester United, compie oggi 32 anni. El Chiquito ha vissuto alcuni dei momenti più esaltanti della sua carriera proprio alla Sampdoria, dove arrivò nell’estate 2011 e sarebbe rimasto fino al campionato 2014/15, fatto salvo un anno in prestito al Monaco. I suoi guantoni ci aiutarono a recuperare la Serie A, dove il vice-campione del mondo 2014 (con l’Argentina dovette arrendersi nella finale del Maracanã contro la Germania di Shkodran Mustafi) ha sfoggiato alcune parate straordinarie, dimostrandosi anche un grande para-rigori. Per Dugout, Romero è uno da Best Goalkeeper.