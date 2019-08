Anti-vigilia di Coppa Italia a Bogliasco, sabato la partenza per Crotone venerdì 16 agosto 2019 19:50

Come da programma la Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia con il Crotone, fissato per domenica sera alle 21.00 (diretta su RAI Sport+ HD). Dopo la riunione tecnica Eusebio Di Francesco ha organizzato il lavoro sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini”: tutti i calciatori disponibili hanno partecipato alla seduta, sviluppata attraverso esercitazioni tecnico-tattiche.

Agenda. Domani, sabato, in mattinata la squadra svolgerà l’ultima sessione a Bogliasco, quindi i calciatori saranno liberi in quanto la partenza da Genova per la Calabria è prevista nel tardo pomeriggio. Non è in agenda la conferenza stampa del mister, che parlerà all’Official Media blucerchiato.