Giudice Sportivo: Murru e Ramírez saltano Inter-Samp, Colley va in diffida martedì 18 febbraio 2020 16:24

I blucerchiati Nicola Murru e Gastón Ramírez salteranno Inter-Sampdoria. Il difensore, espulso nell’ultimo turno con la Fiorentina, e il trequartista, già diffidato e ammonito con i viola, sono stati infatti fermati per un turno dal Giudice Sportivo che, dopo la 24.a giornata, ha squalificato anche Aye (Brescia), Badelj (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Denswil e Schouten (Bologna), Luiz Felipe (Lazio), Nandez (Cagliari), Sturaro (Genoa) e Veloso (Hellas Verona). In chiave Doria da segnalare inoltre la sesta ammonizione stagionale a Fabio Depaoli e la nona a Omar Colley, che raggiunge in diffida Alex Ferrari e lo stesso Murru.