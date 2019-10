La Sampdoria presenta il progetto Uganda al ‘Festival dello Sport’ di Trento mercoledì 09 ottobre 2019 10:56

Sampdoria e Uganda, il sodalizio si rafforza. A completamento della prima fase dei Samp Camp Around the World e come lancio per le successive fasi dell’ambizioso progetto, nella giornata di sabato 12 ottobre, presso il villaggio della FIGC all’interno del Festival dello Sport di Trento, una rappresentanza della nostraU15 incontrerà in un’amichevole dimostrativa una selezione di coetanei trentini a cui si uniranno alcuni ragazzi rifugiati che si stanno inserendo nel contesto della regione Trentino-Alto Adige.

Conferenza. L’evento sarà preceduto venerdì 11 ottobre alle ore 15.00 da una conferenza stampa in cui il presidente del CONI Giovanni Malagò ed il presidente del Comitato Olimpico Ugandese William Frederick Blick racconteranno e condivideranno gli sviluppi del progetto che sarà presentato dall’ACAV Trento (Ong promotrice dell’iniziativa) e dal direttore Marketing blucerchiato Marco Caroli.