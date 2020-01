Linetty, inesauribile e contento: «Siamo stati bravi, vincere era importante» domenica 12 gennaio 2020 18:24

Motore inesauribile: ecco Karol Linetty. Il polacco contro il Brescia ha macinato chilometri, ingaggiato decine di duelli, segnato l’1-1 e offerto l’assist per il gol del vantaggio. Impossibile non apprezzarlo. «Era molto importante questa partita – commenta il centrocampista tuttofare -, giocavamo in casa e contro una squadra distante da noi solo pochi punti. Ora siamo a più cinque. Siamo contenti, perché abbiamo giocato tutti bene. Con un po’ di fortuna avremmo fatto anche più gol nel primo tempo, ma nel secondo tempo poi ci siamo riusciti».

Lavoro. Il numero 7 continua così a parlare di quello che si è visto questo pomeriggio: «Tutta la squadra ha corso molto, siamo stati compatti e attenti. Abbiamo fatto però un errore sull’angolo e su questo dovremo lavorare. Adesso ci dobbiamo preparare per una gara difficile come quella di Roma contro la Lazio».