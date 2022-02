Colpo della Primavera: Leonardi e Di Stefano piegano l’Atalanta

Colpo esterno della Sampdoria di Tufano che al “Bortolotti” di Zingonia supera 2-0 l’Atalanta nella 20.a giornata del Primavera 1 TIMVISION 2021/22.

Bloccati. Gara vibrante e giocata su ritmi elevati. Sul prato del “Bortolotti”, appesantito dalla pioggia, partiamo meglio con il tandem offensivo Di Stefano-Leonardi che fin dai primissimi minuti porta apprensione alla retroguardia nerazzurra. Al 5′ Leonardi salta Oliveri e lascia partire il destro che Dajcar riesce a neutralizzare. Di Stefano ci prova da fuori area al 12′, l’estremo avversario si distende in tuffo e devia in angolo. I padroni di casa provano a rispondere al 14′ con Pagani ma il suo colpo di testa è facile preda di Saio. Al 34’ è Di Stefano ad avere l’occasione più ghiotta della prima frazione ma ancora Dajcar è bravo a chiudergli lo specchio della porta e a sventare il pericolo. Il risultato non si sblocca e si torna negli spogliatoi per l’intervallo a reti inviolate.

Colpo. Al rientro in campo i nerazzurri partono fortissimo e già al 3′ Saio deve volare a deviare sulla traversa un colpo di testa ravvicinato di Pagani. Scampato il pericolo, ci riaffacciamo in avanti e al 7′ sfioriamo il vantaggio sull’asse Yepes-Di Stefano. Vantaggio che trova invece Leonardi al 16′, quando di testa raccoglie un corner di Paoletti e infila Dajcar, sbloccando la contesa. I nerazzurri provano a reagire ma al 31′ Sidibe deve fare i conti con Saio, superlativo nella respinta che ci consente di restare in vantaggio. Con il passare dei minuti le squadre si allungano e al 46′ Sepe scatta in contropiede, sul secondo palo pesca Malagrida che batte a rete, l’estremo nerazzurro non trattiene e Di Stefano da pochi passi firma il raddoppio chiudendo la gara. Un colpo esterno importantissimo che ci vede salire a quota 35 punti in classifica in attesa di concentrarci sui quarti di finale di TIMVISION Cup, ancora con l’Atalanta, in programma mercoledì al “3 Campanili” di Bogliasco.

Atalanta 0

Sampdoria 2

Reti: s.t. 16′ Leonardi, 46′ Di Stefano.

Atalanta (3-5-2): Dajcar; Del Lungo (39′ s.t. Bernasconi), Hecko (1′ s.t. Berto), Ceresoli; Renault, Zuccon, Giovane (19′ s.t. Panada), Oliveri, Pagani (19′ s.t. Stabile); Fisic (1′ s.t. Sidibe), Omar.

A disposizione: Sassi, Chiwisa, Regonesi, Bernasconi.

Allenatore: Brambilla.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Paoletti, Bonfanti, Villa; Somma, Pozzato (19′ s.t. Sepe), Yepes, Bontempi (37′ s.t. Bonavita), Bianchi; Leonardi (19′ Malagrida), Di Stefano (47′ s.t. Chilafi).

A disposizione: Tantalocchi, Napoli, Dolcini, Porcu, Catania, Gaffi, Vitale, Musso.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Pinna di Oristano e Pilleri di Cagliari.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Leonardi, al 10′ s.t. Oliveri, al 23′ s.t. Stabile e al 32′ s.t. Panada per gioco scorretto, al 5′ s.t. Yepes per proteste; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in buone condizioni.