Super Samp Primavera: Ivanovic e Cecchini stendono la Roma

Momento magico. Al “3 Campanili” di Bogliasco la Sampdoria di Tufano si impone di misura sulla capolista Roma nella 17.a giornata del campionato Primavera 1 TIM e centra il terzo successo di fila. Prima frazione di alto livello dei blucerchiati che partono col piede sull’acceleratore e al 13′ la sbloccano con una bellissima azione: cross preciso di Villa, straordinaria sponda aerea di Montevago e zampata vincente di Ivanovic. Continuiamo a premere e al 19′ Montevago allarga per Porcu che imbecca Pozzato, il quale non arpiona da buona posizione. Nella seconda metà di tempo la Roma alza il baricentro e al 36′ bussa con Padula ma Tantalocchi fa buona guardia. L’estremo doriano nulla può invece al 40′ sulla staffilata dalla distanza di Pagano che pareggia i conti. La nostra reazione comunque non si fa attendere e prima dell’intervallo una girata di Montevago sibila il palo. Nonostante in avvio di ripresa i giallorossi tentino di riversarsi con costanza nella nostra metà campo, i blucerchiati non si abbassano e contrattaccano. Ci proponiamo sempre con tanti uomini e al 22′ siamo premiati dalla rete del 2-1: traversone di Savio, spizzata di Pozzato e zuccata di Cecchini che insacca. Siamo bravi poi a non abbassarci e a concedere metri: con sacrificio e massima attenzione non permettiamo più alla Roma di rientrare in gara e conquistiamo altri tre punti d’oro in chiave-salvezza.

Sampdoria 2

Roma 1

Reti: p.t. 13′ Ivanovic, 40′ Pagano; s.t. 22′ Cecchini.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa (25′ s.t. Chilafi), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti (15′ s.t. Savio), Cecchini, Migliardi (1′ s.t. Conti); Pozzato (48′ s.t. Ntanda); Montevago, Ivanovic (15′ s.t. Di Mario).

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Leonardi, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Roma (4-3-3): Baldi; Louakima (25′ s.t. D’Alessio), Keramitsis, Chesti, Falasca (43′ s.t. Bolzan); Pagano, Faticanti, Pisilli; Cassano, Padula (1′ s.t. Misitano), Cherubini (33′ s.t. E Costa Cesco).

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Pellegrini, Silva, Ruggiero, Graziani, Mannini.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Maggio di Lodi.

Assistenti: Pascali di Bologna e Merciari di Rimini.

Note: ammonito al 26′ s.t. Keramitsis per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.