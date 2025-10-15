Puggioni: «Identità e territorio, l’Academy riparta dai nostri valori»

Quella appena trascorsa è stata senza dubbio un’estate complessa per il Settore Giovanile della Sampdoria. Lo conferma Christian Puggioni, da pochi mesi responsabile dell’Academy blucerchiata, che ha affrontato con determinazione e spirito di servizio un percorso di riorganizzazione tanto impegnativo quanto necessario. «Abbiamo vissuto settimane intense – spiega l’ex portiere doriano – nelle quali è stato fondamentale il contributo di tutte le componenti: dirigenti, tecnici, collaboratori e famiglie. Allestire le squadre, definire gli staff tecnici, riattivare Casa Samp e garantire continuità a un progetto educativo e sportivo all’altezza della nostra storia non è stato semplice. Ma ce l’abbiamo fatta, ripartendo dalla nostra identità e dai nostri valori. Obiettivi? A medio-lungo termine tornare ad essere un punto di riferimento sul territorio e nel panorama calcistico nazionale».