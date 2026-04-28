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Playoff U17: Roma-Sampdoria in programma domenica 3 maggio

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Playoff U17: Roma-Sampdoria in programma domenica 3 maggio

La Sampdoria U17 si prepara ad affrontare i playoff di categoria che daranno accesso alla Final Four Scudetto 2025/26. Nel primo turno in programma domenica 3 maggio, i blucerchiati di Felice Tufano affronteranno la Roma in trasferta al “Di Bartolomei” (ore 15.00) in gara unica con eventuali supplementari e calci di rigore. In caso di passaggio del turno, nella sfida successiva ad attenderli ci sarà la vincente dell’incontro tra Palermo e Como.

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