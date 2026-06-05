Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Amichevole: Sampdoria-Romulea (venerdì ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
Torneo “Mazza” (domenica, campo sportivo “Zanconti” di Treviglio, Bergamo)
U15 (all. Nicolò Buono)
Amichevole: Sampdoria-Romulea (venerdì ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Torneo “Primavera Barcanova” (sabato, campo sportivo “Occimiano” di Torino)
U13 (all. Luca Laudisi)
Torneo “Tassone” (domenica, campo sportivo “Ferrando” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “Città di Rapallo” (sabato, campo sportivo “Macera” di Rapallo, Genova)
Triangolare amichevole: Sampdoria-Pontedecimo-Salivoli (domenica, campo sportivo “Grondona” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
34° Torneo “Don Rossi” (domenica, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Amichevole: Sampdoria-Polisportiva Madonetta (venerdì ore 17.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, genova)
Torneo “Presto Fresco” (domenica, campo sportivo “Comunale” di Moretta, Cuneo)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Presto Fresco” (domenica, campo sportivo “Comunale” di Moretta, Cuneo)
U8 (all. Giulio Attardi)
31° Torneo “Lainetti” (sabato, campo sportivo “Celeri” di Chiavari, Genova)
Torneo “Bottai” (domenica, campo sportivo “Andersen” di Sestri Levante, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 26.a giornata: Inter-Sampdoria (domenica ore 16.00, campo sportivo “Konami F.C.” di Milano)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
3° Torneo “Boys & Girls” (sabato, campo sportivo “Moccagatta” di Ovada, Alessandria)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo