Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo
U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo
U13 (all. Luca Laudisi)
Ligorna Cup (domenica, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “Città di Bogliasco” (sabato e domenica campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
5° Memorial “Bepi Lazzaro (sabato e domenica, campo sportivo “Tagliercio” di Venezia)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Riposo
U9 (all. Francesco Crisanti)
Valpolcevera Cup (sabato, campo sportivo “Grondona” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Torneo “Città di Bogliasco” (domenica campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Torneo International Cup (da venerdì a domenica, campo sportivo “Druentina” di Druento, Torino)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
4° Torneo “Centro Sport” (sabato, campo sportivo “Moccagatta” di Ovada, Alessandria)
Milady Cup (sabato, campo sportivo “Riboli” di Lavagna, Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo