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Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

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Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)
Riposo

U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo

U13 (all. Luca Laudisi)
Ligorna Cup (domenica, campo sportivo “Ligorna” di Genova)

U12 (all. Jolen Branko)
Torneo “Città di Bogliasco” (sabato e domenica campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U11 (all. Gabriele Armani)
5° Memorial “Bepi Lazzaro (sabato e domenica, campo sportivo “Tagliercio” di Venezia)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Riposo

U9 (all. Francesco Crisanti)
Valpolcevera Cup (sabato, campo sportivo “Grondona” di Genova)

U8 (all. Giulio Attardi)
Torneo “Città di Bogliasco” (domenica campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo

U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Torneo International Cup (da venerdì a domenica, campo sportivo “Druentina” di Druento, Torino)

U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
4° Torneo “Centro Sport” (sabato, campo sportivo “Moccagatta” di Ovada, Alessandria)
Milady Cup (sabato, campo sportivo “Riboli” di Lavagna, Genova)

U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo

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