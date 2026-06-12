Academy: terminata la stagione sportiva, festa a Bogliasco

Una mattinata all’insegna della condivisione e del divertimento. Si è svolta questa mattina a Bogliasco la festa di chiusura della stagione del settore giovanile della Sampdoria, un appuntamento che ha riunito atleti, famiglie, tecnici e collaboratori per celebrare insieme il percorso compiuto nel corso dell’annata sportiva. L’evento – fortemente voluto dal responsabile Christian Puggioni – ha rappresentato l’occasione per ringraziare tutti i componenti dell’Academy per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo, valori che accompagnano la crescita sportiva e personale dei giovani calciatori blucerchiati.

Appartenenza. Protagonisti della mattinata sono stati soprattutto i più piccoli di casa Samp che hanno potuto vivere momenti di gioco e divertimento in campo, sostenuti e incitati da un pubblico speciale. A bordocampo, infatti, ad applaudire e incoraggiare i giovani compagni c’erano i ragazzi delle formazioni che partecipano ai campionati nazionali, dall’Under 15 fino alla Primavera, in un ideale passaggio di testimone che dimostra una volta di più il senso di appartenenza e l’unità che caratterizzano il settore giovanile.

Futuro. Al termine delle attività, spazio a un momento conviviale con un rinfresco che ha permesso a tutti i presenti di ritrovarsi e condividere gli ultimi sorrisi della stagione, brindando al futuro e alle nuove sfide che attendono il mondo Academy. Si chiude così un’altra annata ricca di emozioni, crescita e soddisfazioni, con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione.