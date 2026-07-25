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Academy: l’organigramma tecnico dell’Attività Agonistica

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Academy: l’organigramma tecnico dell’Attività Agonistica

L’U.C. Sampdoria comunica l’organigramma tecnico delle squadre dell’Attività Agonistica dell’Academy per la stagione sportiva 2026/27.

Responsabile Academy: Christian Puggioni.
Primavera: Felice Tufano.
U17: Francesco Pedone.
U16: Alessandro Vicinanza Toscano.
U15: Marco Giunta.
U14: Jolen Branko.

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